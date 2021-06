윤건영 "이재용 가석방은 검토 가능…일본 올림픽 보이콧까지 생각해야"

[아시아경제 박철응 기자] 윤건영 더불어민주당 의원이 이재용 삼성전자 부회장 사면과 관련해 "(가석방은) 검토 가능한 경우의 수"라고 언급했다. 윤 의원은 문재인 대통령의 비서실 국정기획상황실장 등을 지냈다.

윤 의원은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 이 부회장 사면에 대한 전날 문재인 대통령의 발언에 대해 "대통령께서 말씀하셨던 사면에 대해서 원칙들이 있지 않느냐. 국민적 공감대가 있어야 된다는 부분들, 그 부분들을 확인하는 과정들이 아닌가 싶다"면서 "아직 구체적 결심을 하셨다거나 이런 것보다 다양한 분야의 분들을 만나서 의견을 듣고 있는 그런 과정"이라고 말했다.

그는 이어 "기업계 대표들을 만나서 그 분들이 사면 건의하는데 그 정도 말씀은 전할 수 있다고 생각한다. 충분히 고심 중에 있다, 그렇게 생각하고 있다"고 했다.

윤 의원은 사면에 대해 부정적인 입장을 보였다. 그는 "반도체 산업의 어려움, 우리 지금 경제가 갖는 어려움 등을 보면 필요성을 제기하시는 분도 일리가 있다. 다만 유전무죄라는 우리 사회가 가지고 있는 고질적인 문제, 돈 있는 사람들은 죄를 지어도 다 무사하더라 라는 것에 대한 경종을 울릴 필요가 있지 않느냐. 그런 것들에 대해서 뭔가 하나 보여줄 필요가 있다 라는 생각이 개인적으로 있다"고 했다.

하지만 진행자가 가석방 가능성을 언급하자 "그건 법률적 부분이라 기준이 충족된다면"이라며 "그건 다른 판단의 영역"이라고 했다. 그러면서 윤 의우너은 "검토 가능한 경우의 수 중에 하나"라며 "대한민국 국민 누구나가 법률이 정한 기간이 되면 가석방 대상이 되고 심사에 따라서 결정할 수 있는 것이지 않느냐. 그렇게 본다"고 했다.

성화 봉송 루트를 나타낸 도쿄올림픽 홈페이지 지도에 독도를 일본 영토처럼 표시한 것과 관련해서는 "정말 이해하기 어려운 태도가 일본이다. 일본과 IOC 모두 문제가 있다. 일본은 우리가 선의로 대했는데 악의로 대하고 있는 것"이라고 비판했다.

윤 의원은 "우리는 악수를 하자고 했는데 비수를 꺼내드는 그런 형국"이라며 "평창(올림픽) 때 저희가 일본 정부의 요구나 IOC 권고가 있어서 단일기에 독도라는 부분을 삭제를 해줬다. 왜냐하면 독도는 당연히 엄연히 우리나라 땅이죠. 그런데 올림픽 정신과 세계평화를 위한 대의를 위해서 수용했던 건데 지금 일본 정부의 모습은 완전 삼류국가 그 자체"라고 말했다.

그러면서 "올림픽 정신자체를 훼손한다고 생각하고 있고 선수들의 노력과 땀을 생각한다면 정말 쉽지 않은 결정이지만 정부가 단호하게 올림픽 보이콧까지 생각해야 되는 상황까지 왔다. 그냥 넘어갈 수 없는 문제"라고 강조했다.

이어 "우리가 물러설 일이 있고 물러서지 말아야 될 일이 있다. 영토에 관한 문제이지 않느냐. 일본의 하는 행태가 너무나 못된 행태다. 엄중하게 할 필요가 있다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr