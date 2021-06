수소사업 속도내는 SK, 세계 최초 청록수소 생산회사 투자

美 넥스트에라와 함께

모놀리스 지분 일부 인수

이사회 의석도 확보

청록수소 상업화 기술 갖춰

수소 생태계 확장 박차

[아시아경제 황윤주 기자] SK그룹의 지주회사인 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 500 등락률 +0.18% 거래량 96,868 전일가 270,500 2021.06.03 11:34 장중(20분지연) 관련기사 'ESG 경영 대세'…SK그룹 임직원, '새로운 기업가 정신' 배운다안재용 SK바사 사장 "코로나 백신 내달 임상3상·내년 상반기 공급"(종합)美 헤지펀드 "삼성·현대차 등 韓기업 주가 상승 여력 충분" close ㈜는 미국 수소기업 모놀리스 지분 일부를 인수하며 주요 투자자로 참여했다고 3일 밝혔다. 이 회사는 수소를 에너지원으로 만드는 과정에서 이산화탄소가 생기지 않는 친환경 수소 가운데 하나인 청록수소를 세계에서 처음 개발해 대량 생산에 성공한 곳이다.

미국에서 가장 큰 발전·신재생에너지개발업체 넥스트에라도 이번 투자에 SK와 함께 참여했다. 앞서 지난해에는 일본 최대 중공업회사로 수소사업에 적극 나서고 있는 미쓰비시중공업이 투자하는 등 글로벌 시장에선 주목받는 업체다. 인수 규모나 금액은 구체적으로 공개하지 않았으나 수백억 원 규모로 전해졌다. SK는 모놀리스 이사회 의석도 확보했다.

차세대 에너지원으로 각광받는 수소는 생산방식에 따라 크게 그레이·블루·그린 수소로 나뉜다. 그레이수소는 석유화학제품을 만들 때 부가적으로 생기는 부생수소나 천연가스를 개질해 만드는 것으로 만드는 과정에서 이산화탄소가 많이 나와 친환경 수소로 보긴 어렵다. 현재 쓰는 수소 대부분이 그레이다. 반면 그린·블루 수소는 이산화탄소를 배출하지 않거나 따로 거두는 과정을 거쳐 환경친화적이다. 다만 대량생산이 어렵거나 비용이 많이 드는 등 현재 기술로는 한계가 있다.

청록수소는 이러한 블루와 그린의 중간단계 역할로 주목받고 있다. 천연가스를 수소와 고체탄소로 분해해 수소를 만드는 방식으로 이산화탄소가 생기지 않아 블루수소처럼 탄소포집 공정을 거치지 않아도 된다. 그린수소에 견줘서는 전력소모가 적다. SK그룹을 비롯해 최근 수소사업에 뛰어든 다수 기업은 신재생에너지로 만드는 그린수소를 궁극적 대안으로 보고 있다. 다만 빨라야 2030년께 기술수준이 받쳐줄 것으로 내다보고 있다.

모놀리스는 독자 개발한 반응기에 천연가스를 넣고 분해하는 방법으로 고순도 청록수소와 고체탄소를 생산하는 원천기술을 갖고 있다. 이러한 수소 생산방식을 세계에서 가장 먼저 했으며 양산 후 상업화 단계인 곳도 이 회사가 유일하다. 청록수소를 만들 때 생기는 카본블랙은 친환경 소재로 글로벌 타이어업계를 중심으로 수요가 늘고 있다.

SK그룹은 수소 생산부터 저장·운송 등 전분야에 걸친 가치사슬(밸류체인)을 갖춰나가고 있다. 투자를 전업으로 하는 SK㈜는 이번 투자로 청록수소 포트폴리오를 추가했다. SK는 지난해 그룹 차원에서 수소사업을 전담할 추진단을 꾸렸으며 올해 초에는 수전해기술 등에 강점을 가진 플러그파워 지분을 사들여 최대주주로 올라섰다. 부생수소를 활용해 당장 후년부터 연산 3만t 규모 액화수소를 만들고 2025년부터는 친환경 수소 25만t 생산체제를 갖추기로 했다.

SK㈜는 "수소 분야 기술 확보 경쟁도 갈수록 심화되고 있다"며 "(이번 투자로) 당장 상업화가 가능한 청정 수소 원천기술을 확보했으며 장기적으로 그린수소 포트폴리오를 한발 앞서 구축하기 위한 다양한 방안을 실행해 나갈 것"이라고 말했다.

