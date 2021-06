골프존 라인프렌즈 "스크린골프 재미 업"

"스크린골프 재미를 더하다."

골프존의 라인프렌즈(LINE FRIENDS) 스페셜 에디션(사진)이다. 글로벌 크리에이티브 스튜디오 라인프렌즈와의 협업이다. 인게임 및 모바일 앱(APP) 적용 테마, 볼의 궤적을 나타내주는 효과 아이템 볼꼬리, 패키지 상품 등 총 3가지다. 산뜻한 컬러의 골프웨어로 필드 위 패션 센스까지 갖춘 브라운, 코니, 샐리, 초코 캐릭터가 고객들에게 색다른 볼거리를 선사한다.

플레이 상황에 맞는 캐릭터들의 다양한 퍼포먼스을 만나볼 수 있다. 취향에 맞춰 모바일 앱 개인 메인 화면과 프로필을 꾸밀 수 있다. 6월 한 달간 출시 기념 이벤트를 한다. 구입을 할 경우 볼꼬리 아이템 30일권을 선착순 지급한다. 라인프렌즈 상품은 기간제다. 1라운드, 30일, 정기결제로 나눠 살 수 있다. 골프존은 "다양한 서비스 및 상품 개발에 주력하겠다"고 했다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.