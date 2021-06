▷주재료(2인분)

감자 1개, 꽈리고추 5~6개, 도토리 가루 3

▷양념 재료

간장 2, 고춧가루 0.3, 참기름 0.5, 통깨 0.3

▷만들기

★ 요리 시간 20분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공