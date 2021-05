한화생명 임직원들, 장애인재활시설에 물품 기증

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,870 전일대비 20 등락률 +0.52% 거래량 1,001,939 전일가 3,850 2021.06.01 10:13 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 유튜브로 금융부터 e스포츠까지 "MZ세대 사로잡아"한화생명, '늘곁에 간병보험' 6개월 배타적사용권 획득'무해지보험' 판매 중단했더니…생명보험 시장 위축 "현실로" close 은 임직원들이 장애인 직업재활시설에 물품을 기증하는 '기브 그린' 캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다.

한화생명은 임직원이 기증한 물품 약 3000점을 장애인 직업재활시설 밀알복지재단 굿윌스토어 대전점에 전달했다. 이번 기부는 비대면으로 진행, 기부 참여를 원하는 임직원은 온라인으로 기증 신청서를 작성하고 사내 무인 기부함으로 물품을 받았다.

또 택배 방문 수거 서비스로 자택에서도 쉽게 기부에 참여할 수 있도록 편의를 더해 임직원 참여도를 높였다. 참여 임직원들에게는 연말정산 소득공제, 자원봉사 시간 인정, 친환경 굿즈 증정 등 혜택을 제공했다.

기부 물품은 상품화 과정을 거쳐 굿윌스토어 대전점에서 판매될 예정이며, 판매수익금 전액은 굿윌스토어 장애인 직원의 경제적 자립을 위해 사용된다.

한화생명 관계자는 "자원 재활용을 통한 환경 보호, 장애인 일자리 창출을 통한 상생, 나눔 문화를 통한 임직원의 사회적 책임 실천을 추구하는 1석 3조의 사회공헌활동"이라며 "임직원이 '함께 멀리'의 정신으로 사회적 책임 실천에 동참하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr