[아시아경제 류태민 기자] KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 5,090 전일대비 210 등락률 +4.30% 거래량 427,765 전일가 4,880 2021.05.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일KC환경서비스, 100억원 규모 단기차입금 증가 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일 close 는 경영효율성 제고를 위해 계열사인 케이씨에코물류의 60만주를 173억7017만원에 처분키로 했다고 31일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr