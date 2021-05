[이번 주 유상증자] 6월 첫째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 6월 첫째 주에는 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 8,000 등락률 +3.16% 거래량 285,689 전일가 253,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아[클릭 e종목]"BTS 디지털싱글 버터 나온다"…하이브, 매분기 실적 기대 close 가 유상증자 청약을 진행한다.

하이브는 오는 6월1일부터 2일까지 구주주를 대상으로 청약을 진행한다. 이어 같은달 4일부터 7일까지 일반공모 청약을 실시한다. 이번 유상증자를 통해 총 222만7848주를 발행한다. 이는 총 발행 주식 의 약 6.2%에 해당하는 물량이다.

확정 발행가액은 20만원으로 총 4455억6960만원을 조달한다. 조달한 자금 중 1955억6960만원은 운영자금으로 활용한다. 세부적으로는 소속 레이블 아티스트의 공연제작, 콘텐츠 제작 등에 사용한다. 올 하반기부터 코로나19 상황에 따라 오프라인 콘서트 재개를 준비하고 있다. 용산 신사옥에 오픈하는 아티스트 뮤지엄의 상시 운영도 계획하고 있다.

하이브는 미국 소재 100% 자회사인 빅히트 아메리카를 통해 음악 관련 매니지먼트, 레코드 레이블, 퍼블리싱, 영화, TV쇼 분야를 아우르는 미국 소재 종합 미디어 지주회사인 이타카 홀딩스 LLC 지분 100%를 인수하도록 하는 합병계약을 체결했다.

하이브는 지분 인수를 위해 자체 보유자금 및 추가적인 4500억원 규모의 원화차입을 통해 미화 9억5000만 달러 규모의 빅히트 아메리카 주주배정 유상증자에 참여했다. 이와 별도로 빅히트 아메리카가 미국 현지에서 차입 예정인 미화 1억 달러에 대한 채무보증도 제공했다.

유상증자를 통해 조달한 자금 중 2500억원은 채무상환자금으로 사용한다. 인수 관련 대금 지급일을 오는 6월 중순으로 예상했으나 인수 협상과정에서 인수대금 납입일정이 지난 7일로 당겨졌다. 불가피하게 금융기관 차입을 통해 4500억원을 조달하기로 했다. 4500억원을 우선 차입하고 증자를 마무리 한 뒤 2500억원을 상환할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr