中 압박나선 바이든 "코로나 기원 재조사 하라"(종합)

우한 실험실 기원설 확산 속 언급

中은 강력 반발 "美 실험실 공개하라"

WHO도 난처

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 코로나19 기원과 관련해 정보기관에 추가 조사를 지시했다. 미국 내에서 중국 우한 실험실이 코로나19 기원이라는 주장에 편승해 중국을 압박하고 나선 것이다. 중국이 미국 측의 입장에 강하게 반발하고 있는 상황에서 실험실 기원설을 부인하던 세계보건기구(WHO)의 입장도 난처하게 됐다.

바이든 대통령은 26일(현지시간) 성명을 통해 정보당국이 코로나19의 기원을 조사한 결과에 대해 90일 이내에 추가 조사를 진행해 다시 보고할 것을 지시했다고 밝혔다.

그는 18곳의 정보기관 중 2곳은 동물이, 1곳은 실험실이 기원이라는 쪽으로 기울었다고 언급했다. 그는 해당 판단에 대한 확신은 낮거나 중간 정도의 수준에 그친다고 부연했다.

바이든 대통령은 대다수의 정보기관이 어느 쪽이 더 가능성이 있을지 평가하기에 충분한 정보를 갖고 있다고 생각지 않는다고 언급했다.

그는 또 추가 조사 대상에는 중국에 대한 구체적인 질문이 포함됐다고 공개했다. 바이든 대통령은 "미국은 중국이 완전하고 투명하며 증거에 기초한 국제 조사에 참여하고 모든 관련 자료와 증거를 제공하도록 압박하기 위해 전 세계의 같은 생각을 가진 파트너들과 계속 협력할 것"이라고 강조했다.

바이든 대통령은 성명 서두에 코로나19 발병 초기, 당시 미 보건당국 조사요원이 중국에 가지 못함으로써 코로나19 기원 조사를 제대로 하지 못했다는 불만도 표했다.

미국 내에서는 최근 월스트리트저널이 비공개 정부 보고서를 인용해 우한연구소 연구원 3명이 첫 발병 보고 직전인 2019년 11월 병원 치료가 필요할 정도로 아팠다고 보도하며 코로나19 실험실 기원설이 재점화됐다.

도널드 트럼프 전 대통령도 폭스뉴스 인터뷰를 통해 "코로나19가 실험실에서 기원했을 가능성에서 가능성을 빼도 된다"고 주장하면서 논란은 더욱 확산됐다.

블룸버그통신은 바이든 대통령의 이번 성명은 바이러스가 우한연구소에서 유출됐을 가능성을 미국이 배제하지 않는다는 신호를 보낸 것이라고 평가했다.

카린 장-피에르 백악관 부대변인도 바이러스가 생물 무기용으로 개발됐을 가능성에 관한 질문에 "우리는 아직 아무것도 배제하지 않았다"라고 대답했다. 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장도 투명한 조사를 주장했다.

미국 내에서 코로나19 실험실 기원론이 확산하자 중국은 크게 반발하고 오히려 미국에 대한 조사를 주장했다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 26일 정례 브리핑에서 "미국 일부 인사들이 진실 운운하면서 정치 농간을 부리려 한다. 미국이 진정으로 완전히 투명한 조사를 원한다면 전 세계에 있는 미국의 실험실을 개방해야 한다"고 주장했다.

미국과 중국의 충돌은 세계보건기구(WHO)의 세계보건총회(WHA) 기간에 점화됐다. WHO는 코로나19가 중국 우한바이러스연구소에서 유출됐을 가능성이 작다는 보고서를 내놓았지만, 미국의 반발에 직면하게 됐다. 중국은 미국이 희망한 대만의 총회 참석도 저지했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트는 "WHO가 중국에 대한 조사를 희망하는 미국의 기대에 부응해야 하는 도전에 직면했다"고 전했다. 미국은 향후 중국에 대한 압박을 더욱 강화할 것이라는 점도 노골적으로 시사했다.

