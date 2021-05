"테슬라 반도체 선구매·파운드리 인수 방안 검토"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 전기차 업체 테슬라가 차량용 반도체 수급난에 대응하기 위해 반도체 선구매와 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 인수 방안을 검토 중이라고 26일(현지시간) 주요 외신들이 보도했다.

익명의 소식통에 따르면 테슬라는 반도체 선구매와 함께 파운드리 업체를 직접 인수해 반도체 수급 대란에 대응하는 방안을 모색 중이다. 테슬라는 대만, 한국, 미국의 반도체 칩 공급업체들과 이러한 내용을 내부적으로 논의해온 것으로 전해진다.

반도체 파운드리 업체 인수에 대한 테슬라의 논의는 현재 초기 단계로, 막대한 인수 비용을 감안했을 때 이번 논의가 실제로 성사되기는 어려울 것으로 보인다. 테슬라는 그동안 주력 차종에 탑재되는 반도체 부품 대부분을 대만과 한국 반도체 업체들에 의존해왔다.

테슬라는 작년 자체 배터리 내재화 계획을 공개하는 자리에서 자체 부품 공급 시스템 구축에 대한 의지도 보여왔다. 테슬라는 현재 자율주행차에 탑재되는 반도체를 설계하는 엔지니어링팀도 자체적으로 보유하고 있다.

테슬라의 공급망 컨설팅사 세라프 컨설팅의 설립자이자 최고경영자(CEO)인 엠브로스 콘로이는 "테슬라가 반도체 공급망 확대 움직임에 이어 자체 파운드리 업체를 인수하는 방안을 적극적으로 고려할 것"이라고 말했다.

시장 일각에서는 그러나 테슬라의 공격적인 영역 확대에 대한 우려의 시각도 있다. 테슬라 같은 완성차 업체가 파운드리 업체를 인수해 직접 사업 운영에 까지 나서는 것은 '너무 먼 선택지'라는 것이다.

최대 200억달러가 넘는 최첨단 설비에 대한 투자 비용이나 복잡한 설계 공정 과정을 감안하면 직접 사업 운영에 나서는 리스크가 적지 않기 때문이다.

일론 머스크 테슬라 CEO는 전기차 개발을 위해 보다 전문화된 반도체 부품을 공급받는 방안을 고려중이며, 이 일환으로 삼성전자와 손잡고 자율주행차 전용 5nm급 차량용 반도체를 개발 중이다.

신용평가기관 피치에 따르면 반도체 공급난으로 글로벌 완성차 업체들이 공장가동을 중단하면서 올해 매출액의 약 5%가 감소할 것으로 전망된다.

글로벌 완성차 업체의 수요 예측 실패로 촉발된 차량용 반도체 수급난은 잇단 재해와 사고, 휴대폰·가전용 반도체 우선 생산 등으로 더욱 심화됐다.

