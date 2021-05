'아이들의 놀 권리 보장' 광화문1번가 열린소통포럼 개최

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 26일 '아이들의 놀 권리, 어떻게 보장할 수 있을까?'라는 주제로 2021년 제3차 광화문1번가 열린소통포럼을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번에 개최되는 ‘제3차 열린소통포럼’은 아동의 놀 권리를 위한 정부의 정책을 진단하고 민간의 생생한 활동 사례 공유를 통해 놀이권 보장을 위한 국민의 아이디어를 발굴해 이를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

코로나19 상황을 고려하여 온라인으로 진행되는 열린소통포럼은 1부 유튜브를 활용한 대국민 공개포럼과 2부 줌을 이용한 소그룹 토론으로 진행되며 국민 누구나 참여 가능하다.

유튜브를 통해 생중계되는 1부에서는 한창섭 행정안전부 정부혁신조직실장이 포럼 주제 소개와 정부의 정책 마련에 국민 참여가 왜 중요한지에 대해 이야기한다. 이어 이수정 놀이하는 사람들 대표는 ‘놀이가 있는 행복한 일상, 어린이·청소년의 놀이권 보장을 위한 사회적 책임’을 주제로, 김경욱 아동인권운동가는 ‘놀 권리 2021, 아동의 놀 권리에 대한 고찰’이라는 주제로 발제를 진행한다. 발제 이후에는 발제자들과 노하나 아동권리보장원 아동권리기획부장, 이민정 한국청소년활동진흥원 활동기획부장이 유튜브 실시간 채팅창을 통해 국민과 함께 아동 놀 권리에 필요한 정책에 대한 생각을 나눌 예정이다.

2부는 줌을 활용한 화상회의를 통해 정책제안 발굴을 위한 소그룹 토론이 진행된다. 사전신청자 50명이 전문 퍼실리테이터와 함께 아동의 ‘놀 권리’ 보장을 위한 정책제안 발굴을 위해 보다 심도 있는 논의를 펼치게 된다.

이번 포럼에서 제안된 다양한 국민 의견들은 내달 숙성포럼을 통해 정책제안으로 최종 정리되고, 소관 부처 검토를 거쳐 정책에 반영된다. 포럼을 통해 발굴한 정책제안과 해당 제안의 정책 반영 결과는 광화문1번가 누리집에서 확인할 수 있다.

한창섭 행안부 정부혁신조직실장은 “국민들께서 자녀를 키우는 학부모 입장에서, 또는 아이들을 가르치는 선생님 입장에서 느끼셨던 생생한 경험과 지혜를 나누어 주시길 바란다” 며 “포럼을 통해 나온 다양한 국민 의견들이 정책에 잘 반영될 수 있도록 관계부처와 적극 협력해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr