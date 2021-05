LF 하프클럽, 나이키·아디다스·휠라 등 7개 브랜드 기획전 실시

[아시아경제 이승진 기자] LF 계열사 트라이씨클의 브랜드몰 하프클럽이 오는 23일까지 스포츠 브랜드 할인전을 실시한다. 나이키, 아디다스, 뉴발란스, 휠라, 푸마, 리복, 미즈노 등 7개 브랜드의 인기 상품을 최대 88% 할인한다.

나이키는 의류부터 악세서리까지 250여 종의 상품을 총망라했다. '나이키 데이브레이크' 운동화는 색상별로 준비됐으며 7만 9000원부터 판매한다. 이밖에도 92종의 운동화와 다양한 종류의 상하의가 할인가로 마련됐다.

아디다스는 키즈 운동화 및 트랙수트가 하프클럽 단독 특가로 최대 64% 할인된다. 아이다스 마샬아츠 트레이닝복 또한 4만 8000원부터 구매할 수 있다.

뉴발란스는 인기 콜라보 제품을 포함해 260여 종의 상품을 1만~16만 원대로 다양하게 구성했다. 휠라는 베이직 스니커즈 및 런닝화 등 인기 신발을 하프클럽에서 단독으로 할인하며 전상품 무료배송을 실시한다.

푸마와 리복은 한정 수량 제품을 세일가에 쿠폰 혜택을 더해 최대 78% 할인하며, 미즈노는 인기 여름상품을 최대 88% 할인한다. 특히 미즈노에서는 축구화, 배드민턴화, 테니스화, 배구화 등 다양한 종목화들을 선보인다.

이화정 LF 하프클럽 사업부 상무는 "상황에 따른 의복의 경계가 허물어지고 야외 운동족이 늘어남에 따라 스포츠 의류에 대한 수요가 급증하고 있다"며 "5월 중 최대의 혜택으로 모자부터 신발, 의류까지 모든 상품을 마련했으니 놓치지 말고 누리시길 바란다"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr