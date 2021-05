[클릭 e종목] “한국금융지주, 탄탄한 실적 성장…목표가 7%↑”

[아시아경제 이민지 기자] KB증권은 20일 한국금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전 대비 7.7% 상향 조정한 14만원으로 제시했다.

1분기 한국금융지주의 연결기준 지배주주순이익은 4018억원으로 전 분기 대비 17% 늘었다. 전분기 카카오뱅크 관련 지분법 처분이익이 1153억원이 반영됐는데 이를 고려하면 전 분기 대비 56% 성장한 것으로 분석된다. IB(기업금융)와 트레이딩 수익이 크게 개선된 것으로 풀이된다.

1분기 IB 부문과 기타수수료는 전 분기 대비 27% 성장한 1706억원을 기록했다. 국내 비거주용 부동산 PF대출과 채무보증 확약 실적 상승에 주효했다. 강승건 KB증권 연구원은 “지난 2019년과 지난해 상반기까지 분기 평균 이익이 840억원 수준이었다는 점을 고려하면 성장세가 다시 시작되고 있는 상황”이라며 “모멘텀이 약화되고 있는 위탁매매(브로커리지) 부문을 IB 수익이 방어하고 있다”고 설명했다. 코로나19 백신 효과가 확대될 경우 해외 딜의 정상화로 실적이 크게 늘어날 것으로 예측된다.

트레이딩과 상품 손익은 2849억원으로 전 분기 대비 73.5% 성장했다. 연결 자회사 실적은 562억원으로 연결조정을 제외하면 1000억원 수준이다. 강 연구원은 “지주회사의 강점을 살려 자본의 효율적 배분이 이뤄지고 있으며 이를 통해 자회사 실적을 극대화하고 있다”고 말했다.

이에 따라 KB증권은 연간 지배주주 순이익을 직전 예상치보다 7.8% 상향해 1조1175억원으로 제시했다. 강 연구원은 “IB 부문의 실적 개선 추이를 반영해 순이익 전망치를 상향 조정한다”며 “모든 부문에서 기대치를 상회해 증권업종 최선호 종목으로 유지한다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr