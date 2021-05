[아시아경제 이민우 기자] 비비씨 비비씨 318410 | 코스닥 증권정보 현재가 19,250 전일대비 50 등락률 +0.26% 거래량 40,716 전일가 19,200 2021.05.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 비비씨, 최대주주가 소유한 공장 매입 이유는비비씨, 2020 하반기 신규상장 테마 상승세에 10.47% ↑[새내기 다시보기] ④비비씨, 칫솔모에서 필터까지 영역 확장 close 는 올해 1분기 연결 기준 매출 96억원, 영업이익 19억원의 잠정 실적을 거뒀다고 17일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 30.34%, 13.43% 증가했다. 당기순이익은 같은 기간 7.01% 늘어난 20억원으로 집계됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr