LG화학, 中 3위 동박업체 400억원 지분투자

[아시아경제 최대열 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 854,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 218,492 전일가 850,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세 close 은 중국 배터리 소재업체 지우장 더푸 테크놀로지(Jiujiang DeFu Technology, 이하 더푸)에 400억원을 투자해 지분을 사들였다고 16일 밝혔다.

더푸는 중국 내 3위 동박 제조사로 이차전지용 동박인 전지박, 전자제품 인쇄회로기판(PCB)용 동박을 만든다. 중국 장시성 지우장시, 간수성 란저우시에 공장이 있다. 배터리 소재분야 가치사슬(밸류체인)을 강화하기 위해 투자했다는 게 LG 측 설명이다.

동박은 머리카락 두께의 15분의 1정도 수준의 얇은 구리판이다. 배터리 음극재에 써 전류를 흐르게 해 배터리 핵심소재로 꼽힌다. 두께가 얇을수록 음극에 더 많은 활물질을 채워 배터리 용량을 높일 수 있다. 업계에서는 이차전지용 동박수요가 올해 26만t에서 2025년 62만t으로 해마다 평균 25% 이상 늘어날 것으로 본다.

더푸의 연간 생산능력은 현재 연간 4만9000t 수준으로 내년까지 7만8000t 수준으로 늘릴 계획이다. 지난해 1분기 매출은 1130억원으로 한 해 전보다 4배 이상 늘어난 것으로 전해졌다. LG화학은 "업계 최고 수준의 원가경쟁력과 생산능력을 바탕으로 글로벌 동박 생산기업과 경쟁이 가능한 기술력을 갖고 있다"며 "중국 로컬업ㅊ 가운데 유일하게 동박 첨가제 기술을 자체보유하고 있어 균일한 고품질 동박 생산이 가능하다"고 설명했다.

LG화학에 따르면 더푸는 지난해 글로벌 메이저 배터리업체에 공급을 시작했으며 내년 상반기 중국 선전 창업판매에 상장을 계획하고 있다. LG화학이 배터리 소재사업을 집중 육성하기로 한 만큼 사업간 시너지 효과도 낼 것으로 내다봤다. 두 회사는 동박사업에서 장기적 협력 파트너십을 맺기 위해 양해각서(MOU)를 맺고 다양한 협력방안을 논의하기로 했다.

남철 LG화학 첨단소재본부장은 "배터리 소재 분야에서 글로벌 기업과 전방위적으로 협업해 밸류체인을 강화하겠다"며 "기존 사업의 경쟁력과 신규 사업의 역량을 높여 배터리 소재시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

