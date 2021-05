[아시아경제 강나훔 기자] 권영식 넷마블 대표는 14일 진행된 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "신작 '제2의나라' 사전 예약 추이가 예상한대로 긍정적으로 잘 나오고 있다"고 밝혔다.

권 대표는 "6월 10일 출시 예정으로, 현재 출시 일정이 차질 없이 진행되고 있다"고 덧붙였다.



