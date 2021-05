美FDA임상3상! 잠잠했던 바이오! 다시 일어난다! 초특급 대장株 입수!

무료체험 추천종목, 풍강(093380) ‘上’한가 매도 모두 축하드립니다.

다음 ‘上’ 종목, 20분께만 선착순으로 드립니다! 조기마감 양해바랍니다.

▶▶ 5월 17일에 ‘상한가’ 갑니다! 대박!! ‘ㅇㅇㅇ’ 치료제 관련株 강하게 터집니다! 대규모 국책사업! 정부 적극 추진! 관련株! ▶무료로 받아보기◀

‘이 기업’이 개발하고 있는 코로나 19 치료제의 임상 결과 고위험군 환자에서 ‘o o o'을 투약한 동안 61.1%의 증상 개선율을 나타내 표준치료의 11.1%에 비해 확실하게 우월한 효과를 보였다! 고위험군 환자에서 증상의 악화로 인한 사망 환자 발생을 막아주는 약제로의 가능성을 제시하여 글로벌 빅파마들과의 기술 수출 계약이 연이어 진행되고 있다! 글로벌 임상 3상 승인 신청과 함께 중증의 고위험군 환자를 위한 코로나19 치료제 조건부 허가 신청이 임박했다! 단숨에 급등할 ’o o o' 관련株는 아래 ‘링크’를 통해 확인할 수 있다!

▶▶ 월요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다! 10조원대 국책사업! “이 기업” 잭팟터진다! 내일 바로 뜹니다! 무조건 날아오를 “ㅇㅇㅇ” 관련 株! ▶무료로 받아보기◀

“체험이나 해보자는 생각으로 가입했는데 일주일만에 1000만원넘는 수익이 났습니다. 정말 신세계를 경험하네요. 주변사람들에게 주저없이 추천하는 곳입니다. 내 집 마련할 때까지 잘 부탁드립니다.” (vip 차민호 회원)

▶▶ “5월 17일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다. [‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.04.16 휴메딕스(200670) 上 적중!

*21.04.14 아이오케이(078860) 上 적중!

*21.04.12 CS(065770) 上 적중!

*21.04.08 셀리드(299660) 上 적중!

*21.04.06 NE능률(053290) 上 적중!

*21.04.02 자이언트스텝(289220) 上 적중!

*21.03.31 에이텍티앤(224110) 上 적중!

*21.03.29 이수앱지스(086890) 上 적중!

*21.03.25 승일(049830) 2연上 적중!

*21.03.23 승일(049830) 上 적중!

*21.03.19 바이오다인(314930) 上 적중!

*21.03.17 경보제약(214390) 上 적중!

*21.03.15 케이씨피드(025880) 上 적중!

*21.03.11 한국전자홀딩스(006200) 上 적중!

*21.03.09 아이크래프트(052460) 上 적중!

*21.03.04 NE능률(053290) 上 적중!

*21.03.02 한빛소프트(047080) 上 적중!

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 넥스트사이언스 넥스트사이언스 003580 | 코스피 증권정보 현재가 17,850 전일대비 2,250 등락률 +14.42% 거래량 3,474,243 전일가 15,600 2021.05.14 13:42 장중(20분지연) 관련기사 제2의 HMM, 찾았습니다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정무협, 31대 회장단 출범 "무역의 새로운 방향성 정립할 것" close # 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 27,350 전일대비 650 등락률 +2.43% 거래량 1,348,732 전일가 26,700 2021.05.14 13:42 장중(20분지연) 관련기사 정부 프로젝트!! 국내 ‘중화항체’ 형성! 백신 대장株5월 백신위탁생산 기업 선정! 정부 발표 관련 대장株 공개![특징주]엑세스바이오, 긴코바이오 20조 상장…코로나19 진단키트 협력·투자 강화 기대 close # 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 40,850 전일대비 2,300 등락률 +5.97% 거래량 9,731,558 전일가 38,550 2021.05.14 13:42 장중(20분지연) 관련기사 “o o o” 전 세계 백신 배포 작전 실시“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정5월 내 백신 위탁생산 기업 선정! 정부 지원 관련 대장株 공개! close # 이스타코 이스타코 015020 | 코스피 증권정보 현재가 3,290 전일대비 630 등락률 +23.68% 거래량 25,425,384 전일가 2,660 2021.05.14 13:42 장중(20분지연) 관련기사 더 이상의 기회는 없다! "빠르게 매수할 수익 종목" “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘쿠팡’도 못 했다 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’! 드디어 찾았습니다 close # 대원화성 대원화성 024890 | 코스피 증권정보 현재가 3,005 전일대비 245 등락률 +8.88% 거래량 32,485,730 전일가 2,760 2021.05.14 13:42 장중(20분지연) 관련기사 “o o o” 전 세계 백신 배포 작전 실시제2의 HMM, 찾았습니다!“어서 빨리 받아가세요” 중요한 정보입니다 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.