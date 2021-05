성북구 돈암6구역 건축심의 통과…889가구 아파트로 재개발

[아시아경제 임온유 기자] 서울 성북구 돈암6구역이 최고 25층, 889가구 아파트로 재개발된다.

서울시는 성북구 돈암동 48-29 일대 돈암6구역 주택정비형 재개발사업 건축계획안을 통과시켰다고 14일 밝혔다.

지난 11일 건축위원회 심의를 통과한 이 계획안은 지하 5층·지상 25층 규모로 공동주택 889가구(임대 161가구·분양 728가구)와 부대복리시설(4439.97㎡), 근린생활시설(1789.97㎡)을 조성하는 내용이다.

사업 부지는 지하철 4호선 길음역에서 직선거리로 약 400m 정도 떨어져 있고, 주변에 초중고가 인접해 교통과 교육 여건이 좋은 곳이다.

이번 재개발 사업에는 동·서쪽을 관통하는 공공 보행통로 2곳을 계획해 시민 누구나 편리하게 통행할 수 있게 했다. 또 최대 20m 넘는 높이 차이가 있지만, 단차 계획으로 지형에 순응하도록 했으며, 곳곳에 엘리베이터를 설치해 노약자·장애인도 어려움 없이 다닐 수 있게 했다.

아울러 동소문로변에 근린생활시설을 포함한 중저층 건축물을 배치해 가로 활성화를 유도했으며, 소형 평형 주거 임대와 분양 비율을 절반씩 배정하고 형태와 마감재 등을 동일하게 적용해 '소셜믹스'를 시도했다.

김성보 서울시 주택건축본부장은 "앞으로도 시 건축위원회 심의를 통해 시민들에게 양질의 공동주택을 빠르게 공급하고, 적극적인 소셜믹스를 통해 공존하고 상생하는 주택정책을 시행하겠다"고 강조했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr