골드퍼시픽은 13일 운영자금을 마련하기 위해 10억원 규모의 3자배정 유상증자를 한다고 공시했다. 에이와이에스홀딩스와 강미선 씨를 대상으로 신주를 발행한다. 신주 발행가는 1160원이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr