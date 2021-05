요기요, ‘로제’ 메뉴 주문 수 1년 새 8배 늘었다

‘로제’ 유행이 배달 음식 시장에도 반영

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달앱 ‘요기요’의 주문 데이터를 분석한 결과, 최근 외식업계에서 인기를 끌고있는 ‘로제’ 메뉴 주문 수가 전년 동월 대비 8배 이상 증가한 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.

이번 조사는 지난해와 올해 3월 같은 기간 ‘로제’ 메뉴 관련 데이터를 분석한 것으로 최근 로제 소스의 인기가 높아지면서 레스토랑들이 앞다퉈 다양한 메뉴를 출시해 주문 수가 크게 증가한 것으로 요기요는 분석했다.

로제소스의 인기는 메뉴 등록 수와 포장 주문 수로도 나타났다. 요기요 앱에 등록된 ‘로제’ 메뉴 수는 1년 새 2.6배 이상 늘었다. 또 올해 2월부터 3월 한 달 만에 메뉴 등록 수가 110% 이상 증가했다. ‘로제’ 메뉴의 포장 주문 수도 올해 3월에만 전월과 비교해 220% 증가한 것으로 나타났다.

김현득 딜리버리히어로코리아 데이터실장은 “외식 문화의 유행이 배달앱으로도 고스란히 반영된 것으로, 다채로운 메뉴를 배달앱에서 이용할 수 있게 된 만큼 향후에도 점점 더 빠르게 배달앱을 통해 외식 트렌드를 파악할 수 있게 될 것으로 보인다”고 설명했다.

