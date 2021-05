[아시아경제 임혜선 기자] 웅진식품은 빅토리아에 기능성을 더한 신제품 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.

빅토리아는 2015년 출시된 웅진식품의 탄산수 브랜드로, 스파클링 음료다. 기존 레몬, 자몽, 청포도 등의 과일, 히비스커스, 로즈힙 등 허브에 이어 이번 신제품 출시로 기능성을 더한 인헨스드 스파클링까지 라인업을 확대했다.

이번 인헨스드 스파클링 신제품은 일상의 활력과 휴식을 더해주는 ‘빅토리아 에너지’와 ‘빅토리아 릴렉서’ 총 2종이다.

‘빅토리아 에너지’는 빅토리아 특유의 강한 탄산에 커피 추출 카페인 50mg이 더해졌다. ‘빅토리아 릴렉서’는 L-테아닌 100mg이 들어있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr