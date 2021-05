[아시아경제 박지환 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 소리바다 소리바다 053110 | 코스닥 증권정보 현재가 223 전일대비 7 등락률 -3.04% 거래량 5,358,276 전일가 230 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 소리바다, ‘오윤아 원피스’ 출시… 패션브랜드 ‘디아스토리’와 파트너쉽 체결"시간이 지날수록 손해" 잡지 못하면 후회할 특징주들"살지 말지 판단이 안된다면?" 꼭 한번 보세요 close 에 대해 공시번복에 따른 불성실공시법인으로 지정했다고 12일 공시했다.

거래소는 소리바다에 부과벌점 9점 및 공시위반 제재금 3600만원을 부과했다.

거래소는 "최종 불성실공시법인으로 지정되고, 부과벌점이 8.0점 이상인 경우로 매매거래가 1일간 정지된다"고 밝혔다. 소리바다에 대한 최근 1년간 부과벌점은 11점이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr