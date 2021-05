[아시아경제 공병선 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 320,000 전일대비 2,000 등락률 -0.62% 거래량 147,959 전일가 322,000 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 신세계, 1분기 영업익 1236억 '깜짝실적'…분기 사상 최대 이익(종합)신세계, 1분기 영업익 1236억…전년 동기比 3659.2%↑실적으로 확인한 보복소비…백화점 1분기 웃었다 close 는 올해 1분기 영업이익 1236억원으로 전년 동기 대비 3659.2% 증가했다고 12일 공시했다.

매출은 1조3200억원으로 전년 동기 대비 10.3% 늘었다. 당기순이익은 892억원으로 전년 동기 대비 5451.2% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr