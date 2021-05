위니아딤채 노후 김치냉장고 잇단 화재 발생…소비자 안전 주의보

2005년 9월 이전 생산 뚜껑형 모델

[아시아경제 임춘한 기자] 한국소비자원과 국가기술표준원은 현재 리콜이 진행 중인 위니아딤채의 노후 김치냉장고에서 화재가 계속 발생하자 소비자 안전 주의보를 공동 발령했다.

12일 두 기관에 따르면 리콜 대상인 김치냉장고는 2005년 9월 이전에 생산된 뚜껑형 모델이다. 제품 노후에 따른 내부 부품 합선으로 화재가 지속해서 발생해 업체가 지난해 12월부터 자발적 리콜을 하고 있다.

지난 3월 말 기준으로 리콜 대상 278만대 중 126만대(45.2%)가 리콜 조치된 가운데 지난해 12월부터 4개월 동안 리콜 대상 제품으로 인한 것으로 추정되는 화재 50여건이 발생했다.

해당 모델은 대부분 직판매나 종합전자 대리점 등을 통해 유통됐으며 판매 시점이 15년 이상 지나 판매 이력을 정확하게 파악하기 어려운 실정이다.

소비자원과 국표원은 해당 제품을 사용하는 소비자에게 반드시 제조사의 홈페이지나 고객상담실을 통해 부품 교체 및 보상 판매 등의 조치를 받을 것을 당부했다. 또한 김치냉장고처럼 상시 전력을 사용하는 가전제품은 오래되면 화재 발생 위험이 있다며 10년 이상 사용한 제품은 정기적으로 안전 검사를 받고, 설치 시에는 습기나 먼지가 많은 곳을 피해야 한다고 밝혔다.

