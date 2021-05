LG유플러스, 인터넷데이터센터 구축에 3181억원 투자

[아시아경제 강나훔 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,700 전일대비 650 등락률 +4.63% 거래량 4,345,232 전일가 14,050 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, ICT 기반 '디지털 경로당' 만든다…AI 돌봄로봇도 검토5G 효과에 1분기 호실적 예약한 이통3사… 투자 압력은 여전LG유플러스, 네이버 인증으로 비대면 가입 가능해진다 close 는 3181억원을 투입해 경기 안양에 신규 인터넷데이터센터(IDC)를 새롭게 구축하기로 결정했다고 11일 공시했다.

시설 투자금은 자기자본의 4.16%이고, 투자 기간은 다음달 1일부터 2023년 말까지다.

회사측은 이번 투자 목적에 대해 "고객 수요 증가에 따른 IDC 신규 센터 구축"이라고 설명했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr