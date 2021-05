서울시, '시민주도 도시녹화 주민제안사업' 25개 자치구 대상지 300곳 선정

시민 5117명이 수목 10만 5000주, 초화류 8만 4000본 식재 완료

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 '2021 시민주도 도시녹화 주민제안사업'을 통해 시민 5117명이 참여해 25개 자치구 300곳에 수목 10만 5000주, 초화류 8만4000본을 심었다고 11일 밝혔다.

시민주도 도시녹화 주민제안사업은 시민들이 5인 이상 단체를 조직해 대상지 발굴부터 신청, 녹화, 사후관리까지 전 과정에 자발적으로 참여하는 동네 녹화사업이다.

최종 대상지로 선정되면 1개소 당 200만원 이내의 수목, 초화류, 비료를 지원해준다. 지난 2000년부터 시민들이 직접 꽃·나무를 심고 가꾸는 정원문화 정착을 목표로 지속적으로 추진해왔다.

대상지는 올해 초 시민주도 도시녹화 주민제안사업 공모를 통해 선정됐다. 선정 대상의 약 2배에 가까운 553개 단체(공동체)가 신청해 뜨거운 관심을 보였다. 서울시는 지난 3월 15일 자치구별 현장조사 및 평가, 보조금심의위원회 검토 등을 통해 동성고등학교(종로구) 등 대상지 300곳을 선정했다. 작년에는 25개 자치구 426개소, 1만 141명의 시민이 참여해 수목 15만 6000주, 초화류 10만 4000본을 식재하는 성과를 거뒀다. 최종 선정된 단체는 신청한 녹화재료를 배부 받아 해당 자치구별 일정에 따라 계획된 장소에 직접 식재를 완료했다.

이번 사업에 참여한 마포구 한 단체는 “비록 작은 공간이지만 고가 밑 버려진 공간에 꽃과 나무를 심어 활력 넘치는 녹색 공간으로 변화시키는 과정에서 큰 보람을 느꼈고 인근상인과 주민들의 따뜻한 말 한마디, 격려로 피로가 가셨다”며 식재된 수목이 활착될 수 있도록 사후관리에 더욱더 신경을 쓰겠다”고 다짐했다.

최윤종 푸른도시국장은 “시민들이 이웃과 소통하며 생활환경을 개선하는 소소한 실천과 녹화활동이 모여 푸른서울의 원동력을 만들고 있다”며 “앞으로도 일상 속 정원문화 확산을 위해 시민 주도형 도시녹화 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr