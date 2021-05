일렉트로룩스, 11일 라이브쇼핑서 인기 주방 가전 선봬

오전 11시부터 네이버 쇼핑 라이브 등 동시 진행

인덕션·식기세척기·블렌더 등 소개

[아시아경제 김흥순 기자] 스웨덴 종합가전기업 일렉트로룩스가 11일 오전 11시부터 네이버 쇼핑라이브와 잼라이브 모바일 애플리케이션 등을 통해 인기 주방 가전을 선보인다.

10일 일렉트로룩스에 따르면 이번 라이브 방송을 통해 프리미엄 주방가전 인덕션 브릿지와 식기세척기 700, 마스터9 블렌더 등 인기 제품을 다양한 혜택과 함께 소개한다.

인덕션 브릿지 구매 고객에게는 독일 프리미엄 주방용품 브랜드 실리트의 양수냄비 3종 세트, 식기세척기 700 구매 시에는 1년치 세제 12박스, 마스터9 블렌더 구매 시 와플메이커를 100% 증정한다.

방송 중 구매 고객을 대상으로 인덕션, 식기세척기를 포함한 최고 금액 구매자 3명에게 아이패드 8세대 WiFi 32G를 제공하는 이벤트도 있다. 블렌더 등 소형가전 최고 금액 구매자 3명에게는 쿠쿠 압력밥솥 6인용을 증정한다. 또 방송 중 구매 인증 댓글을 남긴 고객 중 추첨을 통해 10명에게 일렉트로룩스 토스터를 준다. 인덕션과 식기세척기 구매 시, 주방 리모델링 비용 최대 1000만원을 지원하는 이벤트도 있다.

