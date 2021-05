[속보] 'mRNA' 모더나 백신 1차 검증 통과… "예방 효과 인정"

속보[아시아경제 이춘희 기자] 미국 모더나가 개발한 메신저 리보핵산(mRNA) 코로나19 백신이 국내 첫 전문가 자문에서 허가에 필요한 예방효과를 인정받았다.

검증 자문단은 미국에서 다국가 임상 3상 시험 결과를 토대로 모더나 백신이 허가를 받는데 필요한 예방 효과를 갖췄다고 판단했다. 발생한 이상사례도 허용할 만한 수준이라고 봤다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr