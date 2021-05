동대문구 김영한 체육시설팀장 서울시장 표창 받아

동대문구, 제49회 어버이날 기념 ‘효행공무원’ 표창

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 7일 오후 제49회 어버이날을 맞아 지극한 효심으로 부모를 봉양하고 본연의 업무에도 최선을 다해 모두에게 모범이 되는 공무원을 치하하는 표창 수여식을 진행했다.

수상자는 총 4명으로 체육진흥과 김영한 체육시설팀장이 서울시장 표창,▲부동산정보과 문원희 지적관리팀장 ▲맑은환경과 김성자 주무관 ▲전농2동 양다솜 주무관이 동대문구청장 표창을 받았다.

특히 체육진흥과 김영한 체육시설팀장은 본인의 건강상태도 좋지 않음에도 불구 거동이 불편하신 부친을 15년 이상 간병, 병원 및 요양기관에 모시고 다니며 지극정성으로 봉양해 왔다.

또 업무적으로 공공체육시설 건립 및 구민 이용편익 증진을 위해 불철주야로 매진하는 등 공사에도 두루 모범이 돼 왔다. 김영한 체육시설팀장은 “당연히 해야 할 도리를 했을 뿐인데, 표창을 받을 자격이 있는지 모르겠다. 앞으로도 아버지를 잘 모시고, 주어진 업무에도 최선을 다하겠다”고 전했다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 표창 수여가 수상자의 노고를 위로하고 직장 내 효행의 실천 및 나눔과 배려의 분위기를 조성하는 데 기여하기를 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr