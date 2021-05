[아시아경제 김지희 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 43,500 전일대비 200 등락률 +0.46% 거래량 505,591 전일가 43,300 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일삼성증권, 美주식 애프터마켓 거래 시간 확대 이벤트증권가 불붙은 IRP 고객 유치전 close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3993억원을 기록했다고 7일 공시했다. 전년 동기 대비 1717% 급증한 것으로 분기 기준 사상 최대 실적이다.

매출은 3조2993억원으로 43% 감소한 반면, 순이익은 1776% 증가한 2890억원을 기록했다.

