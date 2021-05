광주시 사회서비스원 ‘ESG-친환경경영’ 선포

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시사회서비스원(원장 조호권)은 7일 환경보호를 위한 전 지구적인 노력에 동참을 위해 ‘ESG-친환경 경영 선포식’을 가졌다고 밝혔다.

친환경 경영 선포식은 사회와 함께 성장할 것을 선언하고 사회서비스원 ESG경영의 시작이다.

ESG(Environmental, Social and Governance)경영은 친환경, 사회적책임 경영, 지배구조개선 등 투명경영을 고려해야 지속가능한 발전을 할 수 있다는 철학을 담고 있다.

이번 선포식은 기후환경, 생태환경의 중요성을 인식하고, 자연스럽게 환경 보호에 참여할 수 있도록 기관 내 친환경 문화를 조성코자 마련됐다.

선언의 내용은 ▲생태환경을 위한 실천사항을 정하고, 목표를 설정해 친환경 경영 전개 ▲국내·외 환경관련 법규 및 규정 준수 ▲전 직원 환경지킴이로 사명을 가지고, 체계적인 교육 및 훈련 실시 등 임직원이 실제 실천할 수 있는 내용을 포함했다.

선포식에서는 친환경경영을 선언하는 동시에 ‘지구를 지키는 사서원의 다짐’ 캠페인을 시작으로 환경지킴 생활화 의지를 다졌다.

조호권 광주광역시 사회서비스원장은 “선택의 개념이었던 친환경을 넘어 이제 반드시 지켜야 하는 필환경의 시대가 도래했다”며 “순간의 편리함과 달콤함을 추구하기보다 지구 환경을 위해 사소한 불편을 한마음으로 이겨내 변화하고 혁신하자”고 말했다.

한편, 광주광역시사회서비스원은 행복한 근무환경 및 소속감 고취를 위해 매월 1일과 15일, 마음 가득한 생일 선물과 축하영상으로 ‘축하한데이’를 운영하고, 가족친화경영을 위한 매주 수요일 ‘사랑한데이’, 수평적 소통문화를 위해 매월 첫째주, 셋째주 금요일 ‘청바지데이’로 3days를 운영하며 다른 차이를 위해 노력하고 있다.

