유통업계, 코로나19 자가검사키트 판매…즉시 배송 서비스도

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업체들이 잇따라 코로나19 자가검사키트 판매에 나섰다.

8일 유통업계에 따르면 이마트는 지난 6일부터 수도권 70여개 점포에서 코로나19 자가검사키트 판매를 시작했다. 이마트는 성수점과 왕십리점, 영등포점 등에서 ‘휴마시스 코비드-19 홈테스트’ 초도물량 약 5000개를 판매하고, 7일 오후부터 나머지 점포에 추가로 5000개를 투입했다. 10일부터는 물량을 늘려 본격적으로 판매에 돌입한다. 롯데마트도 지난 6일 오후부터 서울 지역 10여개 점포에서 자가검사키트 시범 판매를 시작했고, 8일부터는 전국 모든 점포에서 판매하고 있다.

휴마시스 코비드-19 홈테스트는 지난달 식품의약품안전처로부터 자가검사에 대한 추가 임상적 성능시험 자료 등을 3개월 내에 제출하는 조건으로 품목허가를 받은 제품이다. 검사는 개인이 직접 콧속으로 체취한 검체를 키트에 떨어뜨려 결과를 확인하는 방식이다. 검사 결과는 15분에서 20분 이내에 확인할 수 있다.

CJ올리브영은 7일부터 자가검사키트를 판매했다. 공식 온라인몰과 전국 주요 200여개 매장부터 시작해 취급 매장을 순차적으로 확대할 예정이다. 코로나19 의심 증상이 있거나 역학적 연관성이 있는 경우 비대면으로 빠르고 안전하게 수령할 수 있도록 즉시 배송 서비스 ‘오늘드림’을 통해서도 주문 가능하다.

편의점에서도 자가검사키트를 구매할 수 있다. GS25는 지난 5일부터 일부 매장에서 에스디바이오센서의 코비드19 자가검사와 휴마시스의 코비드19 홈테스트 2종을 판매하고 있다. 현재는 GS수퍼마켓, 랄라블라 매장에서 검사 키트 구매가 가능하다. CU·세븐일레븐 등 다른 편의점도 자가검사키트를 판매중이다.

