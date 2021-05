여수시, 6~13일 60세부터 74세 백신접종 예약 시작

연령마다 일정 달라…아스트라제네카 백신 접종

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시(시장 권오봉)는 60세부터 74세 어르신을 대상으로 연령대별로 코로나19 예방접종 사전예약을 시작한다고 7일 밝혔다.

6일부터 70∼74세 어르신을 시작으로, 65∼69세는 오는 10일부터, 60∼64세는 13일부터 사전예약을 받는다. 접종 시작은 65세부터 74세까지는 27일부터, 60세부터 64세까지는 내달 7일부터다.

여수시의 76개소 위탁의료기관 중 가까운 의료기관을 찾아 사전예약이 가능하며, 아스트라제네카 백신으로 접종한다.

사전예약은 온라인 사전예약 누리집과 콜센터를 통해 예약이 가능하다.

온라인 예약이 어려운 어르신을 위해 중앙 질병관리청 감염병전문 콜센터와 여수시에서 전화예약 서비스를 제공한다.

혼자 예약이 어려운 어르신은 신분증과 본인명의 휴대전화를 가지고 읍·면·동 주민센터에 방문하면 사전예약 도움을 받을 수 있다.

사전예약을 완료하면 1시간 이내에 예약일시, 접종기관, 접종 백신 종류가 포함된 문자메시지가 전송된다.

시 관계자는 “접종 당일 건강상태가 좋지 않은 경우 예약된 접종기관으로 연락해 일정을 변경하고, 건강상태가 좋은 날 안전하게 접종을 받으시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr