어린이·고령층 진료비 급증…다양한 보험 출시 눈길

가입·보장 연령 늘리는 어린이보험

치매·간병 등 보장 넓힌 고령자보험

[아시아경제 오현길 기자] 어린이와 고령층의 의료비가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 보험업계에서는 어린이와 고령층에서 발생하는 잦은 질병으로 인한 위험을 보장하기 위해 맞춤형 보험상품을 내놓고 있다.

생명보험협회에 따르면 19세 이하와 65세 이상 연령층의 의료비는 최근 크게 늘고 있지만 생명보험 가입 비중이 다른 연령에 비해 낮은 것으로 나타났다.

건강보험심사평가원에 따르면 국내 전체 진료비는 2019년 기준 86조277억원으로 10년 전보다 118.2% 증가한 것으로 집계됐다. 그 중에서도 65세 이상 고연령 층의 진료비가 34조9293억원으로 같은 기간 대비 190.1% 급증했다.

특히 안과·이비인후과·피부과의 진료비는 36억원으로 2016년 대비 39.7%나 늘었다. 미세먼지로 눈, 호흡기, 피부질환이 잦아져 동네 의원을 찾는 환자가 지속적으로 증가하고 있다는 분석이다.

각종 질병발생 위험이 확대되고 있지만 19세 이하와 65세 이상 연령층은 이에 대한 준비가 부족하다. 19세 이하의 진료비는 전체의 8.8%를 차지하는데 비해 생명보험 가입은 전체 중 1.5%에 그쳤다. 65세 이상 역시 진료비는 전체의 40.6%에 달했지만, 생명보험 가입은 전체의 10.0%에 머물렀다.

생보업계에서는 어린이, 고령자 전용보험의 특징을 확인하고 관련 상품 가입을 통해 위험을 대비할 필요할 필요가 있다고 조언한다.

어린이보험은 백혈병이나 골수암 등 고액 치료비가 발생하는 암에 대한 고액 진단금 지급을 지급한다. 미세먼지, 스마트 폰 등 환경?트렌드 변화에 따른 보장도 강화되고 있다. 또 교통사고, 유괴, 납치, 폭행 등 어린이를 대상으로 한 범죄 피해를 보상하는 상품도 출시되고 있다.

특히 생보사별로 최대 30세까지 가입이 가능하고, 보험기간도 30세 보장과 100세 보장 중 선택 가능하다는 점은 어린이보험에서 눈여겨 볼만한 대목이다.

고령자보험, 유병자·80대도 간편심사 가입 가능

삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,400 등락률 -1.65% 거래량 776,386 전일가 85,000 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “삼성생명, 핵심계열사로 주목”삼성전자 주식 31조 강제 매각…'삼성생명법' 우려 4가지(종합)삼성전자 주식 강제로 31조 매각…'삼성생명법' 우려 4가지 close 의 '꿈나무 어린이 보험'은 0~15세를 대상으로 최대 30세까지 다발성소아암, 뇌혈관질환, 허혈심장질환 등 3대 진단과 입원·수술·통원을 종합 보장한다. 성장판 지원 검사(신장 하위 25% 대상)가 포함된 성장 케어 서비스도 제공된다. 20년 만기 또는 30세 만기 중에서 선택 가능하고, 만기 시 결혼자금이나 대학입학금을 위한 ‘만기 축하금’을 지급한다.

한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,320 전일대비 75 등락률 -2.21% 거래량 6,407,154 전일가 3,395 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 한화생명, 보험 가입부터 관리까지 앱 서비스 개편한화생명, 재택간병·재활치료까지 보장…'늘곁에 간병보험' 출시여러분이 찾는 수익 빨리 나는 종목, 여기 모아놨어요 close 의 '라이프플러스 어른이보험'은 가입 가능 연령을 30세까지 확대했다. 특약 72개를 통해 개인별 맞춤 설계가 가능하며, 최대 100세까지 보장받을 수 있다. 암에 대한 90일 면책 기간을 없애 가입 직후부터 전액 보장되도록 했다.

교보생명의 '교보 우리아이 생애 첫보험'은 30세까지는 유아·청소년기에 걸리기 쉬운 질병을 보장하고, 이후 갱신하면 뇌출혈, 급성 심근경색증 등을 최대 100세까지 보장한다. 아토피성 피부염, 알레르기성 비염 등과 특약을 통한 근시와 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 성조숙증도 보장 대상에 추가했다.

신한생명의 '진심을 품은 아이사랑 보험'은 암 진단, 뇌출혈, 급성 심근경색, 말기 신부전증, 말기 만성 폐질환 등 5대 질병을 최대 100세까지 5000만원(보험 가입 1년 미만 2500만원)을 보장한다.

고령자 보험의 경우 과거 고혈압이나 당뇨, 경증질환이 있었던 유병자와 60~80대까지도 간편심사로 가입이 가능해지는 추세다. 치매 등 장기요양상태 진단비와 생활자금 지급 및 간병케어 서비스 등도 제공하고 있다.

하나의 보험으로 70세 이전에는 암 등 주요 성인을 보장하고, 그 이후에는 치매 등을 보장함으로써 연령에 따라 변화하는 다양한 위험에 효율적으로 대비할 수 있다는 설명이다.

생보협회 관계자는 "5월 가정의 달 어린이날과 어버이날을 맞아 보험 선물로 가족 사랑의 마음을 표현할 수 있다"며 "이에 생보사들은 소비자의 수요에 부합하는 어린이·고령자 보험 상품을 선보이고 있다"고 말했다.

