참으면 병되는 8가지 <증상 & 해결방법>

[아시아경제 이진경 기자] 평소 다른 사람의 시선을 의식해 자연스러운 생리현상을 참거나 미뤘던 적 있나요? 한두 번 참고 넘기는 것은 괜찮을지 몰라도 자주 오랜 기간 참으면 질병으로 이어질 수 있다고 합니다. ‘에이 설마 ~’라고요? 건강을 얼마나 위협하는지 알면 쉽게 못 참을걸요!? 방귀부터 눈물까지 참으면 어떻게 병이 되는지 알아봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr