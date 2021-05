서울시, '기억다방' 금천·서대문구 치매센터서 고정형 카페로 운영

한독과 2018년부터 경증치매 어르신 바리스타 참여

코로나19 예방위해 5월부터 금천·서대문구 치매안심센터 2곳서 운영

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 한독과 함께 운영하는 이동형 카페 ‘기억다방’을 코로나19 예방을 위해 고정형 카페로 2개소를 운영한다고 3일 밝혔다.

서울시 ‘기억다방’은 경도인지장애 또는 경증 치매 진단을 받은 어르신이 바리스타로 참여하는 카페로 시와 한독이 민·관 합동으로 2018년부터 치매예방 캠페인을 위해 시행해왔다.

올해는 코로나19 방지를 위해 방역지침 준수 하에 운영할 수 있도록 기존 푸드트럭 형태의 이동식 카페에서 치매안심센터 내 고정형 카페로 변경했다. 금천구 치매안심센터와 서대문구 치매안심센터 2곳에서 운영한다.

이번 ‘기억다방’ 2개소도 경도인지장애 또는 경증 치매 진단을 받으신 어르신들이 바리스타로 활동한다. 특히 치매안심센터 검진 및 상담 이용자, 프로그램 이용자 등 센터 내소객은 쿠폰을 발급받아 이용할 수 있으며 커피류와 차 등을 주문할 수 있다.

박유미 서울시 시민건강국장은 “올해 ‘기억다방’은 치매안심센터 내 카페로 변경, 방역수칙을 준수하며 경도인지장애 및 치매 어르신과 일반시민의 소통의 장이 될 수 있도록 운영해 시민의 치매인식 개선 확산에 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr