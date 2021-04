'아프리카돼지열병' 대응‥ 경기도, "양돈농가, 방역 강화"

9월 말까지 '8대 방역 시설' 설치 추진

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 '아프리카돼지열병(ASF) 방역 대책 점검 회의'를 열고 야생 멧돼지 아프리카돼지열병 발생 지역 확대에 따른 방역 대책과 강화된 8대 방역 시설 설치 현황을 점검했다.

30일 도는 각 시·군과 생산자단체(한돈협회) 관계자가 참석한 가운데 봄철 영농 활동 증가에 따른 사람, 차량, 기자재 등 위험 요인의 농장 내 접촉을 차단하고 농장 내 출입·반입 시 철저한 소독 등 기본 방역 수칙을 주문했다.

특히, 아프리카돼지열병 발생이 우려되는 김포·고양·파주·연천·양주·동두천·포천·남양주·가평 등 북부지역 양돈 농가에는 5월 15일까지 조속히 강화된 방역 시설을 설치토록 당부했다.

또한 야생 멧돼지 발생 지점이 지속해서 남하함에 따라 양평·여주·이천 등 경기남부에도 올해 9월 말까지 8대 방역 시설 설치를 추진하고 있어 생산자단체와 시·군의 협조를 요청했다.

아프리카돼지열병은 경기도에서는 지난 2019년 10월 9일 연천 지역 농가에서 마지막 발생 이후 지금까지 추가 발생은 없다.

김종훈 동물방역위생과장은 "야생멧돼지 ASF 검출 지점이 지속 확대되고 있어 경기남부를 포함한 도 내 모든 양돈 농가에서 긴장의 끈을 놓지 않고 조속히 강화된 방역 시설 설치 등 차단 방역에 만전을 기해달라"고 당부했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr