3월 주택담보대출금리 2.73%…7개월 연속 증가

한은 30일 '2021년 3월 중 금융기관 가중평균 금리' 발표

[아시아경제 장세희 기자]3월 주택담보대출금리는 2.73%로, 7개월 연속 증가세를 나타냈다.

한국은행이 30일 발표한 '2021년 3월 중 금융기관 가중평균 금리'에 따르면 예금은행의 3월 중 신규취급액 기준 저축성 수신금리는 연 0.86%로 전월 대비 0.01%포인트 상승했다. 대출금리는 전월 대비 0.03%포인트 오른 2.77%였다.

기업 대출 금리는 전월 대비 0.05%포인트 오른 2.74%를 기록했다. 기업 규모별로 살펴보면 대기업 대출금리가 2.52%로 전월 대비 0.06%포인트 상승했다.

지난 1월 2.41%, 지난 2월 2.46%를 기록한 데 이어 오름세를 이어가고 있다. 중소기업 대출금리도 0.03%포인트 상승한 2.88%를 기록했다.

가계 대출 금리는 연 2.85%에서 2.88%로 0.07%포인트 하락했다. 이 가운데 주택담보대출 금리는 2.66%에서 2.73%로 0.07%포인트 상승했다. 지난 2019년 6월 2.74%를 기록한 이래 1년 9개월만의 최대치다.

이에 따라 예금은행의 대출 금리와 저축성수신 금리의 차이, 즉 예대마진은 2.12%포인트로 2월(2.10%포인트)보다 0.02%포인트 늘었다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr