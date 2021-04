대웅제약 '나보타', 터키·칠레 시장 진출한다

[아시아경제 이춘희 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 7,000 등락률 -4.98% 거래량 68,816 전일가 140,500 2021.04.30 10:01 장중(20분지연) 관련기사 무협, 6개 산유국과 모빌리티 등 유망분야 협력 논의대웅제약, 인도네시아에서 코로나19 치료제 임상 추진 위한 MOU 체결대웅제약, '대한골다공증학회와 함께하는 웹 토크쇼' 개최 close 이 개발한 보톨리눔 톡신 '나보타'가 터키, 칠레 등 글로벌 진출에 박차를 가하고 있다.

대웅제약은 최근 터키와 칠레에서 나보타의 미간주름 적응증에 대한 품목허가를 잇달아 획득했다고 30일 밝혔다. 특히 국산 보툴리눔 톡신 제품 중 터키에서 품목허가를 받은 건 나보타가 최초다.

대웅제약은 3분기 안에 터키에 나보타를 출시한다는 계획이다. 아시아와 유럽을 연결하는 핵심 국가인 만큼 대웅제약은 이번 터키 진출을 발판으로 유럽 출시도 가속화한다는 방침이다.

대웅제약은 칠레 역시 중남미 지역의 미용성형 분야 선진국인 만큼 이번 허가를 통해 라틴 아메리카 시장에서 나보타의 입지를 더욱 강화해나간다는 구상이다. 현재 나보타는 중남미 최대 시장인 브라질을 포함해 멕시코, 파나마, 볼리비아 등 중남미 10개국에서 품목허가를 받았다.

나보타의 터키 판매는 현지 파트너사 셀텍(SELTEK)이 맡고, 칠레 판매는 토레갈(Torregal)이 맡는다. 셀텍은 터키 필러 시장 1위 회사로 필러 '테오시알(TEOSYAL)'을 터키 내에 독점 공급하고 있다. 토레갈은 칠레 전 지역에 탄탄한 판매망을 구축한 에스테틱 전문 기업으로 나보타의 빠른 현지 시장 개척이 가능할 것으로 전망된다.

박성수 대웅제약 나보타 사업본부장은 "터키와 칠레는 미용성형 시장이 급격히 성장하는 국가로 이번 허가를 통해 글로벌 브랜드로서 나보타의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대한다"며 “선진국에서 입증받은 나보타의 우수한 제품력을 기반으로 K-바이오의 위상을 더욱 높여나가겠다"고 말했다.

