정세균 "부모찬스 없이도…사회초년생 1억 지원 설계 중"

[아시아경제 이주미 기자] 여권 대선 주자인 정세균 전 국무총리가 첫 대선 공약으로 '20살 청년을 위한 1억원 적립형 통장'을 제시했다.

정 전 총리는 29일 오후 광주 남구 광주대에서 진행한 '포스트 코로나 시대 정치의 새로운 역할' 강연에서 "미래씨앗통장 제도로 모든 신생아들이 사회 초년생이 됐을 때 부모찬스 없이도 자립기반을 구축할 수 있도록 20년 적립형으로 1억원을 지원하는 정책을 설계 중"이라고 밝혔다.

정 전 총리는 코로나19 이후 '더 나은 회복'을 위해 '혁신경제'와 '돌봄사회'를 주장했다. 미래씨앗통장 제도는 돌봄사회 관련 정책의 일환으로 제안된 것이다.

정 전 총리는 혁신경제에 대해 "혁신은 다양한 아이디어가 세상에서 시험되고 실패하면 재도전하는 과정으로, 향후 미래생산력에 대한 과감한 투자와 혁신적인 평생교육시스템의 확립, 질 좋은 일자리 창출을 위한 사회적 투자가 필요하다"고 했다.

이어 "국가와 사회가 청년들의 자산 형성을 위해 '사회적 상속' 제도 구축을 위해 노력해야 한다"며 미래씨앗통장 제도를 소개했다. 정 전 총리 측 관계자는 "청년들이 대학 등록금이나 주거비용에 대한 부담을 덜고 꿈을 펼칠 수 있도록 돕자는 것"이라고 강조했다.

정 전 총리는 또 직업능력 개발을 정부가 지원하는 공약도 밝혔다. 그는 "국민 1인당 일정 금액을 '전 국민 공부계좌'로 만들어 역량 개발을 지원하고, 훈련자가 원하는 교육과정이 적절히 공급될 수 있도록 대학교육 및 직업훈련체계의 혁신적인 개선을 모색하고 있다"고 말했다.

한편 정 전 총리는 지난 25일 경북 봉하마을을 방문한 것을 시작으로 부산·경남, 대구·경북, 호남을 방문하며 민심을 살피고 있다. 30일에는 대전으로 이동해 청년 스타트업을 방문하고, 시민들과 만남을 이어나갈 예정이다.

