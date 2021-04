‘캐시백 최대 15%’ 대전시, 온통대전 1주년 기념 세일행사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역화폐 온통대전 발행 1주년 및 가정의 달을 맞이해 내달 14일~31일 ‘온통대전 1주년 기념 온통세일’을 개최한다고 30일 밝혔다.

행사는 내달 온통대전 구매한도를 1인당 50만원에서 100만원으로 일시 확대하고 구매금액의 최대 15%를 캐시백으로 구매자에게 되돌려 주는 것이 핵심이다.

다만 행사는 내달 1일~13일까지는 50만원까지 충전해 캐시백 10%를 돌려받을 수 있게 하고 14일~31일에는 50만원 한도로 충전해 사용액(50만원 범위) 안에서 15%를 캐시백 하는 것으로 나눠 진행한다.

충전금액이 일시에 몰리는 것을 방지하고 무리한 캐시백으로 관련 예산이 조기에 소진되는 것을 미연에 막는다는 셈법에서다. 시는 같은 이유로 최근 월별 1인당 온통대전 충전한도를 종전 100만원에서 50만원으로 축소한 바 있다.

이벤트를 통한 지역별 소상공인 매출 확대도 추진한다. 내달 14일 동구를 시작으로 중구, 서구, 유성구, 대덕구 순으로 자치구별 3일씩 ‘자치구의 날’을 정해 이벤트를 진행함으로써 지역화폐 사용을 통한 소비력을 높인다는 것이다.

자치구의 날에는 온통대전 1만원 이상 이용자를 대상으로 매일 514명(총 1만여명)을 추첨해 1만원 상당의 온통대전 정책수당도 지급한다. 추첨은 전자식으로 진행하고 중복당첨도 허용하지만 결제를 취소한 경우는 당첨에서 제외한다.

온라인에서도 별도의 이벤트가 진행된다. 지역 전용 온라인쇼핑몰인 ‘온통대전몰’과 온통대전 배달플랫폼 ‘부르심’, ‘휘파람’에서 온통대전 이용자에게 할인쿠폰과 경품을 지급하는 게 이벤트의 핵심이다.

이중 온통대전몰에선 관내 9개 전통시장을 연계한 온라인 장보기 및 무료배송 서비스가 진행돼 이용자의 장보기 편의성을 높일 예정이다.

이외에도 시는 온통대전앱을 통한 온정나눔 및 아동학대예방 모금 기부자를 대상으로 100명을 추첨해 1만원 상당의 온통대전 정책수당을 지급함으로써 행사가 단순 소비활성화 목적이 아닌 나눔·배려의 가치를 공유하는 장으로 이어질 수 있게 할 복안이다.

행사기간 동안에는 유관기관이 동참해 온통세일 분위기를 한껏 끌어올리게 된다. 하나은행(온통대전 운영대행사)이 현대자동차 베뉴 소형 SUV와 5000만원 상당의 모바일 쿠폰을 경품으로 제공하고 지역 내 39개 농협 하나로마트에서 온통대전으로 3만원 이상을 구매한 시민에게 마트별 최대 5% 즉시할인과 할인쿠폰을 증정하는 방식이다.

행사에 관한 기타 자세한 내용은 온통대전앱 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “시는 코로나19 위기극복과 소비 진작을 위해 올해 하반기 중에도 온통세일 개최를 계획하고 있다”며 “많은 시민이 행사를 통해 풍성한 혜택을 누리고 지역경제를 활성화하는 착한 소비에 동참해 줄 것을 바란다”고 말했다.

