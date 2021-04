유의동 "원내대표, 의원역량 극대화 지원 역할…따라와式 리더십 안 통해"(종합)

국민의힘 원내대표 후보 릴레이 인터뷰④ 유의동 의원

여당 법사위원장 임명 강행, 대화 진정성 안 보여

유의동 원내대표 당선된다면 당 변화 알리는 메시지 될 것

[아시아경제 나주석 기자] "원내대표의 역할은 의원들의 개별적 역량을 극대화할 수 있도록 지원하는 것이지, 끌고 가는 게 아니다."

국민의힘 원내대표 경선에 도전한 유의동 의원은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 "(원내사령탑인 원내대표가) 정했으니까 ‘따라와’ 식은 21대 국회 들어온 초선의원들에게 안 통한다"고 했다. 그는 "원내대표가 내놓는 전략도 ‘옳다, 그르다, 보완해야 한다’ 등 도전을 받아 방향을 수정해 나가야 한다"며 원내지도부와 의원 사이에 수평적 리더십을 정립하겠다고 포부를 밝혔다.

그는 국회 상임위원장 배분 등과 관련해서도 다른 후보들과 결이 다른 생각을 드러냈다. 유 의원은 "상임위원장 18개를 다 받더라도 더불어민주당이 대화할 생각이 없다고 하면, 상임위원장은 모두 발목잡기 프레임에 이용될 것"이라며 "상임위원장 몇 자리가 아니라 국정 운영의 대화 상대로 진정성을 갖는지가 관건"이라고 말했다. 유 의원은 법제사법위원장 문제가 여당의 대화 진정성을 가늠할 시금석이 될 것으로 봤다. 그는 "제1야당 원내대표 선거 전날(29일) 여당에서 일방적으로 법사위원장 선거를 치른다면 이는 우리를 정치적 파트너로 인정하지 않겠다는 명백한 신호"라고 경고했다.

유 의원은 자신이 원내대표에서 당선된다면 그 자체가 새 메시지가 될 것이라고 했다. 그는 "우리 당이 한 쪽으로 치우쳐져 있다는 오해와 편견을 받고 있는데 이를 불식시키는 게 관건"이라며 "메시지를 내는 방법도 있지만 그보다 더 빠른 방법은 메신저를 교체하는 것"이라고 했다. 이를 통해 ‘국민의힘의 용감한 도전’, ‘대선 승리의 절박함 표현’, ‘변화와 쇄신을 선택했다’ 등의 의미부여가 가능해질 것이라고 설명했다.

그는 구체적인 변화의 방법으로 가치확장과 세대 확장, 지역확장을 꼽았다. 가치확장은 약자와의 동행이나 환경 정책에 대한 접근, 지역확장은 호남과의 동행 등 그동안의 변화를 이어가야 한다고 봤다.

특히 세대 확장과 관련해 "2030 세대가 무슨 생각을 하는지, 무엇을 원하는지에 대해 알아야 한다"면서 "이들의 이야기를 들어서 우리가 축적하고 데이터베이스화해서 정책적, 입법적 자료로 활용을 해야 한다"고 주장했다. 그는 "4·7 보궐선거에서 유세에서 젊은 사람들이 우리 유세차에 올라 자신들의 불안함과 불만, 현정부의 실정에 대한 비판 등을 쏟아냈는데 이런 목소리를 듣는 것은 선거할 때만 필요한 게 아니다"라고 말했다.

그는 구체적으로 "우리 부모님 세대의 경우 옷의 표준 치수가 5개라면 이제는 10개, 아이들의 경우에는 한 50개쯤 된다"면서 "각각의 몸 체형이 어떤지에 대한 체형을 알 때 잘 맞는 옷을 만들 수 있다. 마찬가지로 젊은이들의 생각의 알기 위한 작업으로 데이터베이스화 작업이 필요하다"고 설명했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr