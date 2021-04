서초 코오롱 스포렉스 부지에 업무·운동시설 들어선다

서울시, 도시건축공동위 열고 세부개발계획안 원안 가결

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 서초구의 노른자 땅인 코오롱 스포렉스 부지에 25층 짜리 복합업무시설이 들어선다. 지하에는 35년 장소성을 고려해 스포츠 콤프렉스몰을 조성하기로 했다.

서울시는 28일 제7차 도시건축공동위원회를 열고 서초구 서초동 1324-2번지 일대에 대한 특별계획구역 세부개발계획 결정안을 원안가결했다고 29일 밝혔다.

대상지에 대한 세부개발계획이 나온 것은 서울시가 사전협상제도 대상 부지를 1만㎡ 이상 규모에서 5000㎡ 이상으로 완화한 이후 처음이다. 사전협상제도는 민간사업자가 부지를 개발할 때 용도지역 상향과 같은 도시계획 변경의 타당성과 개발의 공공성을 동시에 확보하기 위해 사전에 서울시와 협의하도록 한 제도다.

서울시는 토지소유자인 코오롱글로벌과 지난해 8월부터 약 6개월에 걸친 사전 협상 끝에 해당 부지(8900㎡)에 지상 25층 규모의 복합업무시설을 세우기로 했다. 복합업무시설은 서울플랜에서 제시하는 인근 롯데칠성 부지에 대한 국제업무중심지 기능강화와 맞물려 개발계획을 확정했다고 시는 설명했다.

지하 2~3층에는 수영장, 볼링장 등을 갖춘 스포츠 콤플렉스몰을 조성한다. 스타트업 기업 밀집 지역인 강남 도심의 산업 특성을 고려해 스타트업 지원 협업공간 등 다양한 공공공간도 만들기로 했다. 옥상부에는 빌딩 숲으로 가려진 경관을 시민들에게 돌려주기 위한 옥상공원을 조성한다.

이번 사업으로 발생하는 공공기여 약 663억원은 서초대로 장기미집행 도로부지 보상과 도서관 등 복합문화시설 등에 활용된다.

서울시는 2023년 착공을 목표로 건축설계, 각종 영향평가, 건축심의 등 인허가 절차에 들어갈 계획이다.

이상면 공공개발기획단장 직무대리는 "이번 지구단위계획 결정으로 강남도심의 국제업무 기능이 한층 강화되고, 해당부지가 서울시민에게 사랑받는 새로운 지역 명소로 자리매김 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

