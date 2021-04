中 시진핑, 마윈 손보기…속내는 정적 장쩌민 견제? (종합)

앤트그룹 IPO 과정 집중조사

정치적 정적 견제 해석

[아시아경제 권재희 기자] 중국 당국이 핀테크 기업 앤트그룹의 실질적 지배자인 마윈 알리바바 창업주 손보기를 본격화 하고 있다. 표면상으로는 마윈 때리기의 연장선상으로 보이지만, 그 이면에는 장쩌민 전 국가주석을 중심으로 한 정치세력 상하이방을 견제하기 위한 시진핑 중국 국가주석의 계산이 깔려있다는 해석이 나온다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 올해 초부터 중국정부는 지난해 앤트그룹이 기업공개(IPO) 계획을 승인받은 과정을 집중 조사하고 있다고 보도했다.

중국에서 IPO 승인을 받기 위해선 상당히 오랜 시간이 걸리지만, 앤트그룹의 IPO승인은 상대적으로 빠르게 이뤄졌다는 이유에서다. 중국 당국은 이 과정에서 부당한 영향력을 행사한 관료들이 있는지, 마윈과의 관계 등을 조사할 것으로 예상된다.

앞서 앤트그룹은 지난해 11월 홍콩과 상하이 증권시장에서 사상 최대 규모의 기업공개를 할 예정이었지만 마윈이 공개적으로 당국을 비판한 이후 중단됐다.

중국 당국이 마윈 배후 색출에 본격적으로 나서는 것은 시 주석이 정치적 정적을 견제하기 위해서라는 해석이 설득력을 얻고 있다. 앤트그룹의 소유구조는 시 주석의 경계대상 1위인 장쩌민 전 주석의 손자가 설립한 사모펀드 보위캐피털과 상하이방(상하이를 기반으로 한 장 전 주석과 그 측근들) 핵심 인물인 자칭린 전 중국 공산당 중앙정치국 상무위원이 앤트그룹에 상당한 지분을 갖고 있는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 중국 당국이 앤트그룹의 상장을 무산시킨 것도 이들의 자금줄을 끊어 놓으려는 의도였다는 분석이 나온다. 마윈에게 우호적이었던 정·재계 인사들이 모두 중국 당국의 표적이 된 셈이다.

중국 당국은 이번 조사가 끝나기 전까지 마윈이 중국을 떠날 수 없도록 조치한 것으로 전해졌다.

WSJ은 "중국 당국의 이번 조사는 향후 앤트그룹과 마윈의 미래에 불확실성을 증폭하고 있다"고 분석했다.

