[2021아카데미]수상자·수상작 명단

▲ 작품상 노매드랜드

▲ 감독상 클로이 자오(노매드랜드)

▲ 여우주연상 프랜시스 맥도먼드(노매드랜드)

▲ 남우주연상 앤서니 홉킨스(더 파더)

▲ 각본상 에머럴드 피넬(프라미싱 영 우먼)

▲ 각색상 플로리앙 젤레르·크리스토퍼 햄프턴(더 파더)

▲ 여우조연상 윤여정(미나리)

▲ 남우조연상 대니얼 컬루야(유다 그리고 블랙 메시아)

▲ 편집상 사운드 오브 메탈

▲ 촬영상 맹크

▲ 미술상 맹크

▲ 음악상 소울

▲ 주제가상 'Fight For You(파이트 포 유)'(유다 그리고 블랙 메시아)

▲ 음향상 사운드 오브 메탈

▲ 의상상 마 레이니, 그녀가 블루스

▲ 분장상 마 레이니, 그녀가 블루스

▲ 시각효과상 테넷

▲ 국제장편영화상 어나더 라운드

▲ 장편 애니메이션상 소울

▲ 단편 애니메이션상 혹시 내게 무슨 일이 생기면

▲ 단편 영화상 투 디스턴트 스트레인저스

▲ 장편 다큐멘터리상 나의 문어 선생님

▲ 단편 다큐멘터리상 콜레트

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr