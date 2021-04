'코로나 스톰' 인도에 국제사회 긴급지원

미·EU·중 등 의료장비 공급..백신 빠져 이기주의 비판

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 베이징=조영신 특파원] 미국을 비롯해 전 세계 국가들이 최악의 코로나19 사태에 처한 인도를 위한 지원에 나섰다. 인도에서 하루 34만명의 신규 감염과 3000명에 육박하는 사망자가 발생하며 의료체계가 붕괴하고 전 세계적인 재앙으로 확산될 상황에 처하자 뒤늦게 대응에 나선 것이다. 이런 가운데 조 바이든 대통령의 백신 고립주의에 대한 국제 사회의 비판도 커지고 있다.

25일(현지시간) 제이크 설리번 미국 국가안보회의(NSC) 보좌관과 아지트 노발 인도 국가안보 고문은 전화 통화 이후 인도에 백신 원료와 산소 등을 신속히 공급하겠다는 내용의 성명을 발표했다. 이번 성명은 나렌드라 모디 총리가 "코로나19가 인도를 폭풍처럼 흔들고 있다"며 도움을 요청한 후 이뤄졌다. 다만 백신 공급에 대한 언급은 없었다.

인도는 이미 1억4000만회의 백신을 접종했지만, 미국의 백신 원료 공급 차단 정책으로 인해 백신 생산 확대에 어려움을 겪고 있다. 인도는 신속하게 더 많은 백신을 공급하기 위해 미국에 백신 특허에 대한 일시적인 포기도 요구하고 있지만 화이자, 모더나 등 미 제약사들은 완강히 거부 중이다.

미국은 대신 인도에 치료제, 신속 진단 테스트 키트, 인공호흡기, 개인 보호 장비(PPE), 의료용 산소 등을 공급할 예정이다. 이날 EU, 독일, 프랑스 영국 등도 연이어 인도에 치료제 등을 지원한다는 방침을 밝혔지만, 역시 백신은 거론하지 않았다.국경 문제로 오랜기간 인도와 분쟁 중인 중국도 인도주의 차원에서 인도에 산소공급기와 마스크 등 코로나19 방역 물자를 지원하겠다고 밝혔다.

자국민을 위한 백신을 쌓아두고 있는 미국을 비롯한 선진국가들의 백신 이기주의에 대한 비판도 커지고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 사설을 통해 "저개발국들이 비양심적인 백신 부족현상에 시달리고 있는 만큼 선진국들이 나서야 한다"고 강조했다. NYT는 미국의 존슨앤드존슨 백신 사용 중단 권고도 저개발국의 입장에서 보면 사치와 같은 행동이라고 비판했다.

영국 이코노미스트도 미국이 돌아왔다고 외쳤던 조 바이든 미국 대통령이 백신 리더십을 보여주지 않고 있다고 우려했다.

지원과는 별도로 각국은 인도와의 교류를 차단 중이다. 영국을 시작으로 독일에 이어 이날은 이탈리아가 인도에서 오는 여행객의 입국을 금지했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr