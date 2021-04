제주개발공사, 지방공기업 고객만족도 조사 광역 특정공사 분야 1위

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주개발공사는 행정안전부 주관 ‘2020년 지방공기업 고객만족도 조사’에서 광역 특정공사분야 6개 기관 중 1위를 차지했다고 23일 밝혔다.

지방공기업 고객만족도 조사는 행안부가 주관해 매년 실시하는 조사다.

이번 조사는 지난해 7월부터 11월까지 전국 369개 지방공기업의 제품 및 서비스 이용고객을 대상으로 전화 및 면접조사로 실시됐다.

최근 행안부에서 발표한 자료에 따르면 제주개발공사는 고객만족도 조사에서 87.7점을 얻어 광역 특정공사분야(평균 85.22점)에서 가장 높은 것으로 집계됐다.

조사 분야별로는 ▲서비스 환경 86.5점 ▲서비스 과정 86.8점 ▲서비스 결과 89.1점 ▲사회적 만족 89.6점 ▲전반적 만족 86.6점을 기록했다.

김정학 제주개발공사 사장은 “우리 공사를 아낌없이 사랑해주고 지지해주고 계신 모든 고객들에게 감사드린다”며 “앞으로도 고객의 소중함을 잊지 않고 부단히 노력하여 대한민국을 선도하는 공공기관으로 발돋움하는 도민의 기업이자, 대한민국의 대표 공기업인 제주개발공사가 되기 위해 노력하겠다”고 했다.

한편 제주개발공사는 지난해 10월부터 지속가능한 고객중심경영 추진을 위해 고객만족팀을 신설하여 운영하고 있다.

