文 "온실가스 감축목표 연내 상향…해외 신규 석탄발전 지원 중단"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 연내 상향하고, 신규 해외 석탄발전소에 대한 공적금융 지원을 중단하는 등 '2050 탄소중립' 실현에 총력을 다하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 22일 화상으로 진행된 기후정상회의에서 "2030 국가 온실가스 감축목표를 추가 상향해 올해 안에 유엔에 제출할 것"이라며 이같이 밝혔다.

이미 지난해 NDC를 2017년 대비 24.4% 감축하겠다는 방침을 밝힌 데 이어 추가로 감축목표를 상향하겠다는 것.

문 대통령은 "한국은 2018년에 온실가스 배출의 정점을 기록했고, 이후 2년에 걸쳐 배출량을 2018년 대비 10% 이상 감축한 바 있다"며 그간의 성과도 밝혔다.

또 "신규 해외 석탄화력발전소에 대한 공적 금융지원을 전면 중단할 것"이라며 "탄소중립을 위해 전 세계적으로 석탄화력발전소를 줄여나갈 필요가 있다"고 강조했다. 단 석탄화력 발전의 의존도가 큰 개발도상국에 대한 적절한 지원 방안의 필요성과 국내 관련 산업, 일자리 등에 미치는 부정적 영향에 대한 대책이 필요하다고 덧붙였다.

내달 서울에서 열리는 제2차 P4G(녹색성장과 2030 글로벌 목표를 위한 연대) 정상회의에 대한 관심과 참여도 요청했다. 문 대통령은 "회원국들과 시민사회, 산업계를 비롯한 다양한 파트너십이 인류의 탄소중립 비전 실현을 앞당길 것"이라며 "한국은 개최국으로서 실천 가능한 비전을 만들고, 협력을 강화하는 장이 되도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다. 문 대통령은 해양 쓰레기 씨글래스(폐유리)를 활용한 P4G 공식 라펠 핀을 착용하고 홍보에 적극 나서기도 했다.

청와대는 "문 대통령의 기후정상회의 참석과 2050 탄소중립 실현을 위한 두 가지 약속은 우리나라의 강화된 기후변화 대응 의지와 노력을 대내외적으로 천명하고, 기후대응 선도국으로서 입지를 공고히 하는 계기"라며 "한미 간 기후변화 대응 협력을 강화해 한미동맹 확대에도 기여할 것"이라고 의의를 밝혔다.

