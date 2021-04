"EU, 아스트라제네카에 소송준비...공급지연 책임물을 듯"

[아시아경제 이현우 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회가 아스트라제네카를 상대로 코로나19 백신 공급지연문제와 관련 소송을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

21일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코는 EU 관계자들의 말을 인용해 "이날 EU집행위가 개최한 회의에서 다수의 회원국 대표들이 공급기한을 맞추지 못한 아스트라제네카를 상대로 소송을 제기하는데 지지 의사를 나타냈다"고 보도했다. 한 외교관에 따르면 이번 소송제기는 아스트라제네카가 계약대로 EU에 물량을 공급하도록 압박하는 게 주목적인 것으로 알려졌다.

앞서 아스트라제네카는 올해 1분기까지 1억회분의 백신을 EU에 공급하기로 계약했으나, 3000만회분만 전달했다. 이로인해 EU 회원국 내 백신 부족 사태가 심각해지며 논란이 심화됐다. 아스트라제네카는 애초 EU와의 계약에서 2분기까지 총 3억회분을 공급하기로 했으나, 이중 3분의 1인 1억회분만 공급할 것으로 전망되고 있다.

EU는 올해 하반기 아스트라제네카와 추가계약을 않겠다는 가능성도 내비치며 물량 공급을 압박하고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 티에리 브르통 EU 내부시장 담당 집행위원은 지난 18일 프랑스 방송에 출연해 아스트라제네카와 EU가 맺은 백신 계약이 6월30일로 끝난다면서 추가 계약은 하지 않을 가능성 또한 시사했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr