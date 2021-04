한울원자력본부, 5년째 울진군 중·고교 신입생에 교복 지원

2019년부터는 동·하복 전액 지원 … 22일 올해 지원 협약

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 22일 울진교육지원청과 2021년도 중·고교 신입생 교복 지원 협약을 체결했다.

지난 2017년 울진군지역 신입생 교복지원사업을 시작한 한울원전은 처음 2년간 구매비용의 90%를 제공하다가 지역 학부모의 뜨거운 호응에 힘입어 2019년부터는 100% 전액으로 지원 규모를 확대했다.

대상은 울진지역 중·고등학교에 새로 진학하는 신입생 모두다. 지난해까지 지원받은 누적 인원은 총 3272명이다. 올해는 3억3000만원을 들여 중학교 395명, 고등학교 445명에게 동복과 하복 각 1벌씩(38만원 상당) 교복을 후원한다.

울진군 소재 중·고등학교 13곳은 한울본부로부터 지원받아 교복을 공동구매한 뒤 입학생에게 현물로 전달한다. 울진군으로 새로 전학 온 학생 역시 지원받을 수 있다.

박범수 본부장은 "이번 협약이 교육비 걱정 없는 지역사회를 만드는 데 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 한울본부는 지역인재들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 교육장학사업 발굴에 힘쓸 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr