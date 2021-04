파라다이스시티, '키캉스족' 위한 '가정의 달 페스티벌' 실시

이색 키캉스 패키지 2종 출시 … 수익금 일부 어린이 후원

온 가족 체험 RC카 페스티벌·미디어 아트 작품 전시 등

키즈 메뉴, 어버이날 기념 케이크 등 '5월 미식 향연'

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 다가오는 어린이날 '키캉스(키즈+호캉스)'족을 겨냥해 온 가족이 휴식, 미식, 여가를 즐길 수 있는 'EAT·PLAY·LOVE 가정의 달 페스티벌'을 실시한다고 22일 밝혔다.

아동 후원 연계 패키지 '어린이 꽃이 피었습니다' 2종을 선보인다. 패키지 수익금 일부가 국제 어린이 양육기구 '한국컴패션'에 기부돼 취약계층 어린이 후원에 동참할 수 있다. 패키지 이용 고객에게 플라워 왁스 타블렛으로 구성된 자선 기념품을 증정한다.

'우리아이 해피모닝' 패키지는 4인 가족에게 '연회장 캐주얼 조식 뷔페'를 제공한다. RC카 페스티벌에서 사용 가능한 '타미야 미니카' 2개도 증정한다. '리틀 셰프의 쿠킹데이' 패키지는 이탈리안 레스토랑 '라스칼라'의 체카토 셰프와 정통 마르게리타 피자를 만드는 '쿠킹 클래스'에 참여할 수 있다. 온더플레이트 조식(성인 2인, 어린이 1인), 오후 5시 체크인 및 오후 5시 체크아웃 혜택도 주어진다.

▲실내외 수영장 ▲키즈존 ▲피트니스 ▲파라다이스 아트 스페이스 이용 혜택이 기본 제공된다. '우리아이 해피모닝' 패키지는 5월8일까지 이용 가능하며 가격은 46만원부터다(디럭스 기준, VAT 별도). '리틀 셰프의 쿠킹데이' 패키지는 5월 2일부터 30일까지 매주 일요일 한정 이용 가능하며 가격은 49만원부터다(프리미어 디럭스 기준, VAT 별도).

프리미엄 뷔페 레스토랑 '온더플레이트'는 5월5~9일 콤비네이션 피자, 유기농 바닐라 아이스크림 등 어린이 입맛을 사로잡을 키즈 메뉴들을 준비했다. '라운지 파라다이스'는 5월1~16일 수제 소시지와 치즈 떡갈비, 새우 맥앤치즈를 곁들인 키즈 브런치를 선보인다. '가든 카페'는 5월1~8일 '생화 카네이션 케이크'를 출시한다.

